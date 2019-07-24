جلبير الأشقر - نظام الأبارتهايد اللبناني

2019/07/24 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر كل من نظر في أمر الدولة الصهيونية بدون أن يعميه الولاء لها لا يسعه سوى أن يسلّم بأنها دولة تمييز عنصري مشابه لنظام الأبارتهايد الذي كان قائماً في جمهورية أفريقيا الجنوبية حتى عام 1994.فالدولة الصهيونية تمارس تمييزاً رسمياً قانونياً إزاء الغالبية العظمى من حاملي الجنسية الإسرائيلية من الفلسطينيين (لاسيما من خلال إدراج الخدمة العسكرية كشرط لدخول الوظائف) وتمييزاً عسكرياً سافراً إزاء فلسطينيي ال......

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