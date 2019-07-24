مقتل زعيم قبلي وابن شقيقه واصابة آخر بهجوم لداعش قرب مدينة الموصل

2019/07/24 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الاربعاء ان زعيما قبليا وابن شقيقه قتلا فيما اصيب اخر بجروح بهجوم شنه تنظيم داعش على قرية جنوب غرب الموصل.

وقال المصدر ان عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوما في وقت متأخر من ليلة امس على قرية "ازويريج" جنوب غرب الموصل لتندلع مواجهات مع الاهالي من عشيرة "السادة البوبدران".

واضاف المصدر ان الهجوم اسفر عن مقتل احد شيوخ العشيرة ويدعى علي خزعل البدراني، وابن شقيقه الشاب ارشد البدراني واصابة اخر بجروح.

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