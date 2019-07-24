إنطلاق اليوم الخامس من إرادة النصر الثانية

2019/07/24 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} باشرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الأربعاء، باليوم الخامس لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية باشرتا، صباح اليوم، مسنودة بسلاح الجو العراقي باليوم الخامس لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد".وأضاف، ان "القوات حققت تقدما خلال الايام الماضية ضمن المرحلة الثانية ومستمرة بالتقدم لتطهير وتفتيش المزيد من مناطق شمالي بغداد".وأنهت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، امس الثلاثاء اليوم الرابع، تفتيش وتطهير 30 قرية شمالي بغداد.انتهى

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