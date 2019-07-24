أكثر شعوب العالم حصولاً على الجنسيات الأوروبية.. تعرف على ترتيب العراق

2019/07/24 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي EuroStat، عن قائمة أكثر شعوب العالم حصولاً على الجنسيات الأوروبية، فيما احتل العراق مركزاً متقدماً في الترتيب.

وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي EuroStat في إحصائية صدرت أمس الثلاثاء أن المغاربة كانوا أكثر الشعوب حصولاً على جنسيات دول الاتحاد الأوروبي في العام 2017، بواقع 67 ألفاً و848 شخصاً.وبحسب ، فإن 33.4% من المغاربة المجنّسين حصلوا على الجنسية الإيطالية، مقابل 25.2% للجنسية الإسبانية، و24.6% للفرنسية، مقابل 7.5% ممن نالوا الجنسية البلجيكية.أما مواطنو الجزائر فحلّوا في المركز الثاني عربياً والعاشر في القائمة بواقع 20 ألف و146 شخصاً نالوا إحدى جنسيات دول الاتحاد الأوروبي.%80.8 من الجزائريين حازوا الجنسية الفرنسية، مقابل 5.7% للإيطالية، و4.9% للإسبانية، و3.1% ممن أصبحوا مواطنين بلجيكيين.سوريا التي شهدت أكبر موجات الهجرة في العقد الأخير حلّت في المركز الـ 14 والثالث عربياً، إذ نال 13 ألفاً و515 من مواطنيها جنسياتٍ أوروبية؛ 63.9% منهم حصلوا على الجنسية السويدية، مقابل 18.3% للألمانية.وفي المركز الرابع عربياً والـ 16 في الترتيب العام، حصل 12 ألفاً و551 مواطناً تونسياً على جنسيات أوروبية، معظمهم في فرنسا {56.1%} وإيطاليا {25.4%}.أما العراقيون، فحلّوا في المركز الخامس عربياً والـ 18 عالمياً؛ فحصل 11 ألفاً و518 من مواطنيهم على جنسيات أوروبية، توزعوا بين ألمانيا {30.2%}، والسويد {28.4%}، وهولندا {12.1%}، وبلجيكا {8.1%{، ودولٍ أوروبية أخرى.مواطنون أوروبيون يبحثون عن جنسيات أخرىاللافت في الإحصائية التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي أن بعض مواطني الاتحاد حصلوا على جنسيات دولٍ أوروبية أخرى.فتقدّم 24 ألفاً و957 رومانياً للحصول على جنسياتٍ جديدة، معظمهم في إيطاليا {32.2%}، وألمانيا {17.1%}.كما حاز 22 ألفاً و29 بولندي جنسية بلدٍ أوروبي جديد، مقابل 14 ألفاً و911 بريطاني معظمهم في ألمانيا {45.9%}، وفرنسا {11.6%}.ترتيب أكثر شعوب العالم حصولاً على جنسيات دول الاتحاد الأوروبي:1- المغرب: 67,848 مواطناً2- ألبانيا: 58,853 مواطناً3- الهند: 31,618 مواطناً4- تركيا: 29,807 مواطناً5- رومانيا: 24,957 مواطناً6- باكستان: 23,130 مواطناً7- بولندا: 22,029 مواطناً8- البرازيل: 21,593 مواطناً9- روسيا: 20,826 مواطناً10- الجزائر: 20,146 مواطناً11- أوكرانيا: 16,504 مواطناً12- الصومال: 14,929 مواطناً13- المملكة المتحدة: 14,911 مواطناً14- سوريا: 13,515 مواطناً15- نيجيريا: 12,903 مواطناً16- تونس: 12,551 مواطناً17- الإكوادور: 11,756 مواطناً18- العراق: 11,518 مواطناً19- إيطاليا: 11,188 مواطناً20- أفغانستان: 9,797 مواطناً21- بنغلاديش: 9,554 مواطناً22- السنغال: 9,464 مواطناً23- الصين: 9,153 مواطناً24- إيران: 9,129 مواطناً25- صربيا: 9,085 مواطناً26- الفلبين: 8,677 مواطناً27- كولومبيا: 8,209 مواطناً28- كوسوفو: 8,150 مواطناً.انتهى

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