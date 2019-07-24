2019/07/24 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كاظـــــم الساهــــر يغنـــــــــي بـإسطنبــــــــول في عيـــــد الأضحــــى

عدد المشاهدات

20

تاريخ النشر

24/07/2019 07:23 AM

يستعد الفنان العراقي الملقب بالقيصر كاظم الساهر، لإحياء حفليْن موسيقييْن بإسطنبول، ليلتي 12 و13 آب المقبل .



وتُنظم شركة موسيقية الحفلين، ويستضيفهما مركز “خليج” للمؤتمرات بالمدينة.



ويُنتظر أن يغنى الفنان العراقي، عن الحب والشوق والهيام في أغانيه مثل “هذا اللون” و”يضرب الحب” و”لا تتنهد” و”أحبيني” و”دلوعتي” وغيرها.



وانطلقت المسيرة الفنية لكاظم الساهر، المولود بالعاصمة العراقية بغداد عام 1957، بالعزف على الغيتار، في سن العاشرة، ومن ثم انتقل إلى آلة العود.



ودرس الفنان العراقي في معهد الدراسات النغمية في بغداد، وهو سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).



كما حصل خلال 30 عاما من مسيرته الفنية، على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية، فيما بيع له أكثر من 100 مليون ألبوم طوال هذه المدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاظـــــم الساهــــر يغنـــــــــي بـإسطنبــــــــول في عيـــــد الأضحــــى) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاظـــــم الساهــــر يغنـــــــــي بـإسطنبــــــــول في عيـــــد الأضحــــى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المشرق).