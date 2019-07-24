مدارات حرة :مطاعم اتيكيت واصول في باريــــس وبغــــداد -ح3

2019/07/24 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت ساقاي تمتلكان حرية كاملة في شوارع باريس فاطلقت لهما الخيار وكنت جوالا بالمعنى

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