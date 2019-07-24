2019/07/24 | 08:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q2lwdcpzox8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهالي حي طارق يناشدون الجهات المعنية بسبب طفح المجاري في البيوت والشوارع وتسبب برائحة كريهة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اهالي حي طارق يناشدون الجهات المعنية بسبب طفح المجاري في البيوت والشوارع وتسبب برائحة كريهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).