الاعلان عن عقوبة ميسي

2019/07/24 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية، بيانًا رسميًا، في الساعات

الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حول العقوبات المفروضة على ليونيل

ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني.

وبحسب صحيفة "أوليه"، نقلًا عن بيان اتحاد الكونميبول، فإنه تأكد

إيقاف ميسي مباراة واحدة، مع عدم الاتفاق على أي إيقاف آخر إضافي،

حول تصريحاته واتهاماته ضد الاتحاد القاري.وأشار البيان إلى أنه تم فرض غرامة مالية بقيمة 1500 دولار أمريكي،

تخصم تلقائيا من المبالغ التي سيستلمها الاتحاد

الأرجنتيني.وأفاد البيان أنه لا يوجد أي استئناف ضد هذه القرارات التي أصدرها

الاتحاد القاري ضد نجم برشلونة الإسباني.كان ميسي قد صرح بأن مسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية فاسدون، وحرموا

فريقه من التأهل لنهائي كوبا أمريكا، في تبريره للخسارة من البرازيل

في نصف النهائي.كما رفض ليونيل، تسلم ميداليته البرونزية بعد مباراة تشيلي التي حصل

خلالها على بطاقة حمراء بعد مشادة مع جاري ميديل.

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