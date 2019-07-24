2019/07/24 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إنطلاق اليوم الخامس من المرحلة الثانية لعملية إرادة النصر

الاربعاء

24

تموز

2019 :

08:23 am

29

إنطلاق اليوم الخامس من المرحلة الثانية لعملية إرادة النصر

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنطلاق اليوم الخامس من المرحلة الثانية لعملية إرادة النصر) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنطلاق اليوم الخامس من المرحلة الثانية لعملية إرادة النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).