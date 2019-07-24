شركات عالمية تعرض على العراق إنشاء مصانع للبتروكيمياويات

2019/07/24 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعتزم وزارة النفط تحقيق قفزة بانتاج الغاز وتطوير صناعته بالتعاون مع شركة "رويـال داتـش شـل"، موضحة أن المشروع يقتضي إنشاء معمل متقدم للصناعات البتروكيمياوية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في تصريح صحفي ان "لدى الوزارة مشروعاً مع شركة {شل} لتطوير صناعة الغاز في البلد، من خلال انشاء مصنع متقدم للصناعات البتروكيمياوية، كون هذا النوع من الصناعات مرتبطا بصناعة الغاز".وأضــاف جـهـاد ان "وزارة الصناعة ستعمل مـع شـركـة {شـل} لانشاء المشروع خلال المرحلة المقبلة،" مشيراً إلى أن "الوزارة تلقت عروضاً من شركات عالمية لانشاء مصانع للبتروكيمياويات".وأوضـح جهاد ان "الـوزارة تعمل على مواكبة التوجهات العالمية نـحـو الـصـنـاعـات الـبـتـروكـيـمـيـاويـة، وتـعـزيـز مـوقـع الـعـراق على خـارطـة الانـتـاج مـن خـلال تنويع الـصـادرات النفطية".وبين أن "الــوزارة وضـعـت ستراتيجية لـزيـادة استثمار الـغـاز مـن خلال تـأسـيـس شـركـة غــاز الـبـصـرة الـتـي تستثمر أربـعـة حـقـول في المـحـافـظـة، والـتـعـاقـد مـع شـركـة {جـي اي} لاستثمار الـغـاز في حقلي الـنـاصـريـة والـغـراف والاتـفـاق على التعاقد مـع شركاتً عن مشاورات لاستثمار الغاز في حقول نفطية أخرى بمحافظة البصرة، بما عالمية لاستثمار الغاز في محافظة ميسان، فضلا سيغطي جــزءاً كبيراً مـن الـحـاجـة المحلية الـتـي سـتـزداد بفعل التطور والنمو الصناعي والتجاري والسكاني".ولفت المتحدث بـاسـم وزارة الـنـفـط إلــى أن "الـشـركـات الـكـوريـة اسـتـأنـفـت الـعـمـل في استثمار الغاز الحر في حقل عكاز الذي يعد من اكبر الحقول في العراق".انتهى

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