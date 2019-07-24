ندى أسامة ملكاني - العبثية وما بعد الحداثة: 2 _مفهوم العبثية

2019/07/24 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ندى_أسامة_ملكاني عندما تقرأ هذه الكلمة "العبثية" يتبادر إلى الذهن مرادف أو جملة مرادفات كاللاجدوى...انسداد الطرق....انعدام الأملكل هذه المرادفات اللغوية تشير إلى معنى كلمة العبثية.إذا كان معنى كلمة العبثية اللاجدوى، فالمعنى ذاته هو هاجس العبثيين اي البحث عن معنى للحياة بتفاصيلها.كإنسان أنت تبحث عن معنى لوجودك وماهيتك وبالتالي أنت في لب الفلسفة.بين انعدام المعنى في عالمك الخارجي وفطرتك لتفكك وتركب و......

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