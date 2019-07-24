توفيق أبو شومر - مطاردة كتاب

2019/07/24 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توفيق_أبو_شومر ما أزال أذكر ، قبل أربع سنوات، كيف أجبر اللوبي الصهيوني، أكبرَ شركات الاتصالات الكبرى، شركة أورانج الفرنسية، أن تُعلن على لسان مديرها، ستيفان رتشارد، يوم 1-7-2015م: "أعتذر لكم، إن شركة أورانج لن تُقاطع إسرائيل، ولن تدعم حركة المقاطعة، بي، دي، إس" لم تكتفِ إسرائيل بهذا الاعتذار، بل أجبرتُ مدير الشركة نفسه أن يحضر إلى إسرائيل، وأن يعتذر من نتنياهو شخصيا، وهذا ما حدث بالفعل.لم يكتفِ الإس......

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