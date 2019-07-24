محمد حسين يونس - نظرية المسلك الطبيعي .

2019/07/24 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_حسين_يونس السيد (اليعازر بعيرى ) أو (إرنست باور ) يهودى هاجر إلي فلسطين سنة 1937 من المانيا ..لا يهمنا كثيرا تطور حياته في المهجر ..و لكنه أصدر عام 66 كتابا باللغة العبرية بعنوان (( ضباط الجيش في السياسة و المجتمع العربي )) ..أعاد كتابته في 1969 بالإنجليزية ((Army officers in Arab politics and society: Eliezer Beeri)) ليضيف فصل عن الأحداث ((من ربيع 66 إلي خريف 67 )) حيث إعتبر إنتحار المشير عامر......

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