دمشق تعلن التصدي لأهداف معادية جنوبي سوريا

2019/07/24 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت دمشق، الأربعاء، أن المضادات الجوية السورية تصدت لـ”أهداف معادية” في سماء أقصى ريف العاصمة الجنوبي الغربي قرب المثلث السوري اللبناني مع الجولان.وذكر التلفزيون الرسمي الرسمي أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مرتفعات تل الحارة بريف محافظة درعا، مشيرا إلى أن الخسائر اقتصرت على الأمور المادية فقط، فيما قالت وكالة “سبونتيك” الروسية أن القصف استهدف […]

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