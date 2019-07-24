ادارة الميناء تكشف محتوى تقارير الروماني تيتا حول تشكيلة الفريق للموسم القادم

2019/07/24 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت أدارة نادي الميناء الرياضي عن التقرير الفني المقدم من المدرب الروماني تيتا فالير حول تحديد تشكيلة الفريق للموسم الكروي القادم.

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