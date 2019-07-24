تشديد الاجراءات الأمنية في تكريت

2019/07/24 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة صلاح الدين ،اليوم الاربعاء، عن تشديد الاجراءات الامنية في قضاء تكريت من اجل افشال خطط الارهابيين والقبض عليهم.

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