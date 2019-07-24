2019/07/24 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الأربعاء، باليوم الخامس لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان، قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية باشرتا، صباح اليوم، مسنودة بسلاح الجو العراقي باليوم الخامس لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد.واضاف ان، القوات حققت تقدما خلال الايام الماضية ضمن المرحلة الثانية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد والقوات الأمنية يباشران باليوم الخامس لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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