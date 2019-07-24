2019/07/24 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي،امس الثلاثاء، أن عملية تنظيم اوضاع مقاتلي الحشد الشعبي مستمرة، فيما اشار إلى استمرار العمليات العسكرية مستمرة لملاحقة ماتبقى من عناصر “داعش” .وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي ، إن “الحشد الشعبي صنف من صنوف القوات المسلحة ،وعلى هذا الاساس تنظم كل الامور المتعلقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي:عملية تنظيم أوضاع مقاتلي الحشد الشعبي مستمرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادل عبد المهدي:عملية تنظيم أوضاع مقاتلي الحشد الشعبي مستمرة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عادل عبد المهدي:عملية تنظيم أوضاع مقاتلي الحشد الشعبي مستمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).