إسرائيل تشن هجوما صاروخياً على مواقع جنوبي سوريا

2019/07/24 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس شنت إسرائيل هجوما صاروخيا على مواقع عسكرية سورية في محافظة درعا جنوبي البلاد، في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء، بحسب وسائل إعلام سورية.وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) والتلفزيون الحكومي أن “العدوان الإسرائيلي” استهدف منطقة تل الحارة، بالقرب من مرتفعات الجولان المحتلة، دون الإبلاغ عن إصابات لكن هناك أضرار في

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