التحالف الأميركي: سياسيون من الأنبار وكردستان طلبوا من واشنطن تفكيك الحشد

2019/07/24 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مدير التحالف الأميركي الشرق الأوسطي توم حرب، عن زيارات يقوم بها سياسيون من الأنبار وإقليم كردستان العراق إلى الولايات المتحدة لطلب تفكيك الحشد الشعبي.وقال حرب في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “مسؤولين عراقيين يأتون إلى واشنطن ويتحدثون عن تفكيك الحشد الشعبي”، مشيرا إلى أن “واشنطن ترى ان الحشد الشعبي مشكلة عراقية”.وأضاف […]

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