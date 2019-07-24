2019/07/24 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، تقدم محافظة الموصل في تسويق مادة الحنطة بعد أن تجاوزت الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين الى أكثر من 600 ألف طن لغاية 7/22.وقالت الوزارة في بيان نقلاً عن قاسم حمود مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المشرف على تسويق المحافظة ان “محافظة الموصل تحقق تقدما للوصول الى المركز …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموصل تحقق المركز الأول في تسويق محصول الحنطة هذا الموسم النعيم نيوز.

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