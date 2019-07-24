2019/07/24 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن إدارة النادي تعمل على رحيل الويلزي جاريث بيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان جاريث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغبة زيدان تضع بيل في مأزق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغبة زيدان تضع بيل في مأزق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).