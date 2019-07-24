حليب الحلزون مفيدة جدا في العناية بالجسم

2019/07/24 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلزونات هي حيوانات لا فقارية من عائلة الرخويّات، حيث تعتبر أكبر مجموعة حيوانات بعد المفصليّات، وهي تحمل صَدَفةً أو قوقعةً لحماية جسدها الرخويّ، وهناك نوعان

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