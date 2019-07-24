2019/07/24 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس توفي الملاكم الروسي مكسيم داداشيف، يوم الثلاثاء، متأثرا بالإصابات التي لحقت به في مباراة ملاكمة ضد البورتريكي سابريل ماتياس، في واشنطن يوم الجمعة الماضي.وخاض داداشيف، 28 عاما، مباراة في الوزن الخفيف استمرت حتى الجولة 11 واضطر مدربه بودي ماكجيرت، إلى إنهاء المباراة بعد أن لاحظ تأثر الملاكم بالضربات التي تلقاها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة ملاكم روسي متأثرا بإصاباته خلال نزال وكالة خطوة برس.

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