الباوي: نقل الفلاحي الى مكان آخر يثير الكثير من التساؤلات

2019/07/24 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى المحلل السياسي حازم الباوي، الاربعاء، ان نقل قائد عمليات الانبار محمود الفلاحي المتهم بالتخابر مع الجانب الاميركي، امر يثير الكثير من التساؤلات وبحاجة الى اجوبة من قبل الحكومة، حيث ان برائته لاتعني نقله الى مكان اخر.وقال الباوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الكثير من التساؤلات تحتاج الى اجوبة من قبل الحكومة حول […]

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