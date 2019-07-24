التجارة: نينوى تحتل المركز الأول في تسويق محصول الحنطة هذا الموسم

2019/07/24 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة التجارة، الثلاثاء، تقدم محافظة نينوى في تسويق مادة الحنطة بعد ان تجاوزت الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين الى اكثر من 600 الف طن لغاية 7/22.

وقالت الوزارة في بيان وصل “النور نيوز”، نقلا عن قاسم حمود مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المشرف على تسويق المحافظة، ان “محافظة نينوى تحقق تقدما للوصول الى المركز الاول في تسويق مادتي الحنطة والشعير هذا الموسم بعد ان تجاوزت هذه المحافظة الظروف التي اوجدتها حقبة داعش لتواصل المساهمة في توفير سلة غذاء العراقيين”.

واشار حمود إلى أن “مراكز الاستلام في الموصل شهدت تقدما كبيرا في تسويق كميات الحنطة هذا الموسم واظهر فلاحي المحافظة تعاونا كبيرا من اجل تجاوز الكثير من التعقيدات فيما كانت ملاكات وزارة التجارة في الشركة العامة لتجارة الحبوب والدوائر الساندة الاخرى على مستوى عالي من المسؤولية عندما واكبت اعمالها خلال ساعات الليل والنهار لاستلام الكميات المسوقة واظهار نتائج الفحص المختبري وتسليم الفلاحين مستحقاتهم خلال 72 ساعة فقط من تاريخ ظهور النتائج”.

وأوضح أن “لجان رقابية وتدقيقية تتابع آليات التعامل مع الفلاحين وطريقة الاستلام استنادا لتوجيهات وزير التجارة كذلك الاطلاع على الشكاوى من خلال الهواتف الساخنة ومعالجتها بطريقة سريعة جدا وتجاوز اغلب العقبات التي تعترض سبل تسهيل مهمة الفلاحين في تسويق المحصول”.

وأضاف حمود، أن “ماتحقق في الموصل من تعاون بين الجهات الساندة يمثل ظاهرة ايجابية خاصة وان المحافظة تحولت الى سلة غذاء العراقيين من خلال الكميات الكبيرة المسوقة من مادتي الحنطة والشعير فضلا الى تجاوز حقبة داعش المجرم التي منعت فلاحي المحافظة من المساهمة في المشاركة بحملة التسويق لعدة سنوات”.

وأشار إلى “موقف التسويق لفرع نينوى لغاية 22/7 سايلو بازوايا/ 125413,290 طن وسايلو الوائلية/ 111160,700طن سايلو مخمور/ 119552,040طن وساحة مشيرفة / 85115,980 طن وسايلوالموصل/ 25793,960 طن وساحة الموصل / 67677,760 طن، و سايلو تلعفر / 69790,740 طن، وبلغ الاجمالي 604504,470 طن”.

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