عشائر كركوك الكردية تطالب الامم المتحدة بانهاء التواجد المسلح في المحافظة

2019/07/24 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادسلمت العشائر الكردية في محافظة كركوك، الثلاثاء، مجموعة من المطالب الى البعثة الاممية الى العراق.

وقال بيان لرئيس العشائر عبد الرحمن البرزجني، اطلع “النور نيوز” على نسخة منه، اليوم الاربعاء ان المطالب تضمنت “انهاء الوجود المسلح للجهات المتعددة في المحافظة، وحصر تامنيها بيد الشرطة المحلية، بالاضافة الى ضرورة الاحتكام الى القانون والدستور في حل مشاكلها، حيث يجب ان يسود على جميع من فيها، وتحديد من يخترقها”.

وتابع “وعدتنا يونامي بايصال اصواتنا الى الجهات صاحبة القرار، واهمها امتعاض الاهالي من تواجد المجاميع المسلحة”.

ودعا البيان الى ان “تؤدي بعثة الامم المتحدة في العراق دورا في التفاوض بين الاقليم والمركز حول تطبيع الاوضاع في كركوك”.

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