الكهرباء: قضاء ابي الخصيب سيشهد استقرار بتجهيز الطاقة

2019/07/24 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت الشركة العامة لتوزيع الجنوب كهرباء الجنوب، امس الثلاثاء، بان قضاء ابي الخصيب جنوب مركز مدينة البصرة، سيشهد اكثر تحسين واستقرار في التيار الكهربائي بعد إنجاز مشروع خطي الرومية (٣٣ ك.ف) المستحدث.

وقال مدير عام الشركة المهندس، نشأت كاظم ياسين، في بيان وصل “النور نيوز”، بان “القضاء سيشهد اكثر استقرار من حيث تجهيز التيار الكهربائي بعد إنجاز مشروع مد خطي الرومية ( ٣٣ك.ف ) ثنائي الدائرة المنفذ من قبل قسم تنفيذ المشاريع في فرع توزيع كهرباء البصرة أحد فروع الشركة العامة”.

وبين بان “الخطين سيغذيان محطة الرومية الثانوية ( ٣٣ / ١١ ك.ف ) المقترحة من ضمن خطة الشركة الاستثمارية لعام ٢٠١٩”.

وأضاف ياسين، بان “الخطين سيخرجان من متنقلة المعهد الصناعي ( ١٣٢ / ٣٣ ك.ف ) بطول / ٦٧٥٠ م /”، مشيرا إلى أن “الهدف من المشروع لتخفيف الاحمال والاختناقات الناجمة عن تفتت الاراضي الزراعية و زيادة الرقعة السكانية في القضاء”.

ويذكر بان مدير عام توزيع كهرباء الجنوب تفقد اليوم المشروع للاطلاع على نسب الإنجاز المتحققة فيه، وشدد على اهمية إكمال الأعمال في الوقت المحدد وحسب الخطة.

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