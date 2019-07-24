نصيف: جمعنا 100 توقيع لاتخاذ قرار ازاء العقوبات الاميركية الأخيرة

2019/07/24 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاربعاء، انه تم جمع اكثر من 100 توقيع داخل البرلمان لاتخاذ قرار ازاء العقوبات الاميركية المفروضة بحق بعض الشخصيات، موضحة ان هذه القرارات تعد تدخلا سافراً بالشأن الداخلي العراق وعدم احترام لسيادة البلاد.وقالت نصيف في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ العراق بحكومته وبرلمانه قادر على […]

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