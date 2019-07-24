الحشد يباشر باليوم الخامس من عمليات إرادة “النصر” الثانية

2019/07/24 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الأربعاء، باليوم الخامس لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد.وقال إعلام الحشد في بيان له ، إن “قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية باشرتا، صباح اليوم، مسنودة بسلاح الجو العراقي باليوم الخامس لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد”.وأضاف، أن “القوات حققت تقدماً خلال الأيام الماضية ضمن المرحلة الثانية …

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