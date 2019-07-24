2019/07/24 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باندلاع اشتباكات بين أهالي قرية في مدينة الموصل وعناصر بتنظيم داعش، أسفرت عن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شيخ عشيرة ونجل شقيقه باشتباكات أهالي قرية بالموصل مع داعش) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شيخ عشيرة ونجل شقيقه باشتباكات أهالي قرية بالموصل مع داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).