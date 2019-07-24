المسعودي: كربلاء ستستفيد 30 مليار دينار في حال تطبيق “الزائر دولار”

2019/07/24 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين النائب عن محافظة كربلاء رياض المسعودي، الاربعاء، ان محافظة كربلاء ستستفيد من مبلغ يصل الى 30 مليار دينار في حال تطبيق نظام الزائر دولار، لافتاً الى ان الغاء الحكومة للرسوم المفروضة على الزائر الاجنبي يعني الغاء حصول المحافظة على مبالغ “الزائر دولار”.وقال المسعودي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ العراق ينظر الى […]

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