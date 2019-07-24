2019/07/24 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..باشرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الأربعاء، باليوم الخامس لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية باشرتا، صباح اليوم، مسنودة بسلاح الجو العراقي باليوم الخامس لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد”.واضاف البيان أن “القوات حققت تقدما خلال الايام الماضية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة باليوم الخامس لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة باليوم الخامس لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).