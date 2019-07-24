2019/07/24 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت دوريات نجدة بغداد ضمن منطقة الحسينية بالقاء القبض على شخص قام بالاعتداء على مواطن واطلاق النار بالفضاء بالقرب من منزله و تم القبض عليه وضبط بحوزته مسدس صوتي محور وغير مرخص تم تسليمه وفق اجراءات اصولية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجدة بغداد تلقي القبض على شخص اطلق النار بالفضاء في منطقة الحسينية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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