2019/07/24 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية، أمس الثلاثاء، الـ 25 من ايلول المقبل موعداً لبدء العام الدراسي الجديد.وقالت الوزارة في بيان لها ، إن “وزير التربية وكالة قصي السهيل وافق على تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 25 ايلول 2019 “.وأضافت , أن الوزير وافق “على العمل على تهيئة الأثاث …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد النعيم نيوز.

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