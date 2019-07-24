الغارديان: السعودية تشتري وسائل إعلام عبر صفقات سرية

2019/07/24 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نشرت صحيفة الغارديان التي لجيم ووترسون يتحدث فيه عن اتهام الحكومة البريطانية الصريح لكل من صحيفتي الإيفيننغ ستاندردز والإندبندنت بأنهما مملوكتان جزئيا من قبل المملكة العربية السعودية من خلال سلسلة “غير تقليدية ومعقدة وسرية” من الصفقات تستخدم لإخفاء بيع حصص وأسهم في تلك الصحف لصالح بنك حكومي سعودي.ويذكر الكاتب أن

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