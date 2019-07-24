إطلاق نار على اريتري في ألمانيا “بسبب لون بشرته”

2019/07/24 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أصيب رجل اريتري بطلق ناري في معدته بعدما فتح مسلح النار عليه من سيارة في وسط ألمانيا، في واقعة وصفتها الشرطة الألمانية بأنها هجوم “معاد للأجانب.وقال المدعي العام في فرانكفورت، ألكسندر بادل، إن المسلح استهدف الضحية “بشكل عشوائي بحت بسبب لون بشرته”، وأفاد مسؤولون أن حالة الضحية مستقرة.وعثرت الشرطة

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