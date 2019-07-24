النفط يرتفع مع تراجع المخزونات الأميركية وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

2019/07/24 | 09:24

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء 24 يوليو، ممتدةً مكاسبها حيث أدت التوترات المتزايدة مع إيران إلى إثارة المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات، حيث أظهرت بيانات المخزونات الأميركية انخفاضًا أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات الخام.

هذا وارتفعت عقود خام برنت الآجلة 20 سنتاً أو 0.3٪ إلى 64.03 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها حوالي 1٪ الثلاثاء 23 يوليو.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتًا، أو 0.4٪، إلى 57.00 دولارًا للبرميل ، بعد أن ارتفع بنسبة 1٪ تقريبًا في الجلسة السابقة.

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