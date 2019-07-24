الخدمات النيابية: سنوجه سؤالا الى الحكومة بشأن توزيع الاراضي

2019/07/24 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت لجنة الخدمات النيابية، الاربعاء، انها بصدد توجيه سؤال الى الحكومة بشأن تأخرها بتوزيع الاراضي على المواطنين، لافتة الى انه كان من المقرر ان يبدأ التوزيع بعد عيد الفطر مباشرة ولكن لم يتم ذلك الى يومنا هذا.وقال عضو اللجنة مضر الازيرجاوي، في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مبادرة السكن المطروحة من قبل مجلس الوزراء، […]

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