اتفاق برلماني حكومي على اقرار القوانين الخاصة بمكافحة الفساد

2019/07/24 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الاتجاه برس

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، وجيه عباس، اليوم الأربعاء، عن اتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية على تمرير اغلب القوانين التي لها علاقة بمكافحة الفساد خلال المرحلة المقبلة

وقال عباس في تصريح أوردته صحيفة “الصباح ” وأطلعت عليه “الاتجاه برس”، إن “السلطتين التشريعية والتنفيذية تبديان اهتماماً غير مسبوق بالقوانين التي تدخل ضمن عمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد”، كاشفاً عن “وجود اتفاق بين السلطتين على تمرير أغلب القوانين التي لها علاقة بمكافحة الفساد المالي والاداري”.

وأضاف ان “القوانين التي يمكن تشريعها خلال المرحلة المقبلة هي التي لها علاقة بالنزاهة والفساد والرشوة وتوزيع الصلاحيات، واي قانون يمكنه الحد من الفساد المالي والاداري ليدخل ضمن القوانين الـ 110 المرسلة من قبل الحكومة الى مجلس النواب التي سيتم العمل على اقرارها باسرع وقت ممكن”، مشيراً إلى أن “البرلمان أكمل قراءة 60 قانونا للمرة الاولى و35 قانونا للمرة الثانية وشرع 10 قوانين”.

وأكد عباس أن “الاهتمام الاكبر ينصب على القوانين المرسلة من قبل الحكومة واستبعاد اي قانون مقدم من قبل النواب”، معرباً عن امله ان “تشهد المرحلة المقبلة طرحاً للقوانين المقدمة من قبل اعضاء مجلس النواب التي تمس حياة المواطن”.

KKK

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