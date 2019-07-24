2019/07/24 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

رفض النائب عن كتلة صادقون، وجيه عباس، وضع امريكا لاسماء عراقية في قائمة عقوباتها، واصفا اياه بانه تدخل سافر في الشؤون العراقية.

وقال عباس

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