قوات الاحتلال تعتقل 23 مواطناً بالضفة الغربية

2019/07/24 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات مسعورة طالت 23 مواطنا من مختلف مناطق الضفة الغربية. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن من بين المعتقلين عددا

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