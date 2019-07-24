مقترح يدعو الى حفر ابار على القمر

2019/07/24 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يقترح علماء من روسيا من أجل تحديد التاريخ الذي أصبح فيه جانب واحد من القمر مرئيا من الأرض، أخذ عينات من الجانب الآخر له على عمق 15 مترا.وقال يفغيني سليوتا مدير مختبر الكيمياء الجيولوجية والتحليلية للقمر والكواكب الأخرى التابع لأكاديمية العلوم الروسية في حديث لوكالة نوفوستي، “نحن نعمل على تصميم […]

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