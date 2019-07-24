التعليم النيابية تقترح رفع نسبة تعيين حملة الشهادات العليا إلى 35%

2019/07/24 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقترحت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، الأربعاء، تعديل قانون التعليم الاهلي والتخطيط الحضري وتشغيل حملة الشهادات العليا.وقالت عضو اللجنة ايناس المكصوصي في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “اللجنة خاطبت اللجنة المالية لتخصيص الدرجات الكافية لتعيين حملة الشهادات العليا في موازنة العام المقبل”.وأضافت المكصوصي ان “بعض الوزارات طبقت قانون 59 القاضي بمنح […]

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