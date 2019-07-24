“بالفديو”.. تعيينات بالجملة في السلك الدبلوماسي لاقارب المسؤولين

2019/07/24 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشرت قناة “الحرة عراق” تقريراً يتحدث عن تعيينات أقارب المسؤولية في السلك الدبلوماسي.

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