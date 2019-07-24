2019/07/24 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد 11 من مؤيدي الشيخ إبراهيم زكزاكي الذي تحتجزه السلطات النيجيرية بصورة تعسفية خلال هجوم الشرطة على تظاهرات سلمية لأنصار الحركة الإسلامية في عاصمة البلاد أوبجا طالبت بإطلاق سراح الشيخ الزكزكي .بالإضافة لذلك أعرب نشطاء حقوق الإنسان في بريطانيا عن دعمهم لزعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا.يذكر أنّ الشيخ الزكزاكي تعرّض للإهمال الصحي في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تظاهرات تطالب بإطلاق سراح الشيخ الزكزكي تؤدي لاستشهاد 11 مدنياً النعيم نيوز.

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