2019/07/24 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي والجيش، الاربعاء، بتطهير ناحية المشاهدة وصولا الى شارع الكسارات شمالي بغداد ضمن اليوم الخامس من عمليات ارادة النصر الثانية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي والجيش شرعت صباح اليوم، بتفتيش وتطهير ناحية المشاهدة وصولا الى شارع الكسارات العام شمالا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة من اللواء 12 بالحشد والجيش يشرعان بتطهير ناحية المشاهدة وصولا الى شارع الكسارات شمالي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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