فريق علمي دولي يكشف خطر جديد يهدد مرضى السكري

2019/07/24 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن فريق علمي دولي أن النوع الأول من مرض السكري يزيد عند النساء من خطر تطور مرض قصور القلب.ويفيد موقع MedicalXpress نقلا عن مجلة Diabetologia، بأن مجموعة علماء من أستراليا وبريطانيا درسوا وحللوا بيانات تشمل أكثر من 12 مليون مريض يعانون من هذا المرض، مع إيلاء اهتمام خاص بالأمراض التي […]

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