بالصور..أمانة بغداد تزيل تجاوزات الأكشاك والبسطيات في الدورة

2019/07/24 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، إزالة تجاوزات عن شارع رئيس جنوبي العاصمة بغداد.وذكر بيان للامانة تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان “ملاكاتها في بلدية الدورة باشرت بحملة لإزالة التجاوزات عن شارع الراشد ضمن منطقة ابو دشير جنوبي العاصمة”.وأضاف البيان ان “الحملة تضمنت ازالة أكشاك ومسقفات وبسطات وجنابر وتجاوزات اخرى […]

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