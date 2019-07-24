“بالفديو”.. رونالدو يثير الجدل بعد “استهزائه” برجل امن اسيوي

2019/07/24 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق اثار اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجدل بتصرف غير مبرر حينما حاول الصعود على كتف رجل امن اسيوي، في حين برر معجبوه هذا التصرف بانه مزحة من نجم نادي يوفينتوس الايطالي.

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